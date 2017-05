HSBC hebt Ziel für Lloyds auf 76 Pence - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Lloyds":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Lloyds nach Zahlen von 75 auf 76 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die britische Großbank habe im ersten Quartal in puncto Zinsmargen erneut positiv überrascht, schrieb Analyst Robin Down in einer Studie vom Dienstag./ajx/edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.