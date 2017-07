HSBC hebt Ziel für Kion auf 77 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Kion nach Zahlen von 72 auf 77 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der Gabelstapler-Hersteller profitiere von einem vorzüglichen Marktumfeld, schrieb Analyst Richard Schramm in einer Studie vom Donnerstag. Er sieht deshalb in den Halbjahreszahlen einen positiven Grundtenor und hob seine Schätzungen an. Beim bestätigten Ausblick tendiere er an das obere Ende der Zielspanne./tih/la Datum der Analyse: 27.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.