HSBC hebt Ziel für AB Inbev auf 115 Euro - 'Hold'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für AB Inbev aus Bewertungsgründen von 111 auf 115 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen.Die Geschäftszahlen für 2016 hätten enttäuscht, schrieb Analyst Anthony Bucalo in einer Studie vom Montag. Der weltgrößte Brauereikonzern müsse seine Probleme in Brasilien, Mexiko und auf dem US-Markt in den Griff bekommen./edh/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.