HSBC hebt Ziel für Goldman Sachs auf 291 US-Dollar - 'Buy'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die HSBC hat das Kursziel für Goldman Sachs von 250 auf 291 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Die US-Bank profitiere besonders von der an Dynamik zunehmenden Geschäftsentwicklung im Bereich Anleihen, Devisen und Rohstoffe in den USA, schrieb Analyst Alevizos Alevizakos in einer Branchenstudie zu weltweiten Investmentbanken vom Montag. Daher empfehle er die Goldman-Aktie in besonderem Maße. 2017 präferiert er allgemein Banken, die im US-Anleihegeschäft aktiv sind./ck/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.