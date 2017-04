HSBC hebt Ziel für Aena auf 170 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Aena":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für Aena nach Zahlen von 162 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Der spanische Flughafenbetreiber habe ein starkes erstes Quartal hinter sich, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer Studie vom Donnerstag. Die Gewinndynamik halte an. Im Sommer stehe eine Entscheidung über die Verwendung der Barmittel an. Aena dürfte 65 Prozent des Gewinns als Dividende ausschütten und ein Investitionsbudget von jährlich 100 Millionen Euro für Zukäufe beschließen./gl/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.