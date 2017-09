HSBC hebt Vivendi nach Analystenwechsel auf 'Buy' - Ziel 24 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Vivendi":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Vivendi nach einem Analystenwechsel von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 18,50 auf 24 Euro angehoben.Der Medienkonzern sei an einem operativen Wendepunkt, schrieb der nun verantwortliche Experte Olivier Moral in einer Studie vom Dienstag. Er rechnet in den bevorstehenden Quartalen in allen Bereichen mit Verbesserungen./ag/zb Datum der Analyse: 19.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.