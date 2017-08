HSBC hebt Sanofi auf 'Hold' und Ziel auf 81 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Sanofi S.A.":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Sanofi aus Bewertungsgründen von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 79 auf 81 Euro angehoben.Der Aktienkurs des Pharmaunternehmens bewege sich nunmehr in der Nähe seines leicht erhöhten Kursziels, schrieb Analyst Stephen McGarry in einer Studie vom Mittwoch. Auf lange Sicht jedoch stelle sich die Frage, ob die Franzosen vernünftige Erträge auf dem Gebiet der Immunonkologie erwirtschaften könnten. Schließlich sei Sanofi erst spät in diesen Markt eingestiegen./la/ck Datum der Analyse: 30.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.