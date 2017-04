HSBC hebt SLM Solutions auf 'Hold' und Ziel auf 43 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "SLM Solutions Group":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat SLM Solutions von "Reduce" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 25 auf 43 Euro angehoben.Nach der Aufregung um das letztlich zurückgezogene Übernahmeangebot von General Electric im vergangenen Jahr sei es an der Zeit, sich auf ein starkes Jahr 2017 zu konzentrieren, schrieb Analyst Philip Saliba in einer Studie vom Montag. Die Jahreszahlen 2016 seien erwartungsgemäß trist ausgefallen, doch der Anlagehintergrund sei intakt. Technologie-Vorsprünge trieben das Wachstum des 3D-Drucker-Herstellers an. Das Unternehmen dürfte das obere Ende der angepeilten Spanne beim Umsatzwachstum erreichen./mis/das Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.