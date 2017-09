HSBC hebt Deutsche Pfandbriefbank auf 'Buy' - Ziel 14 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Pfandbriefbank":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Deutsche Pfandbriefbank nach einer Investorenveranstaltung von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 13 auf 14 Euro angehoben.Analyst Johannes Thormann passte seine Gewinnschätzungen an die besser als erwartet ausgefallenen Ergebnisse des zweiten Quartals an. Kurzfristig sieht er gutes Potenzial bei überschaubaren Risiken, schrieb er in einer Studie vom Dienstag./ag/ajx Datum der Analyse: 12.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.