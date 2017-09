HSBC belässt UBS auf 'Buy' - Ziel 20 Franken

Weitere Suchergebnisse zu "UBS Group":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die UBS auf "Buy" mit einem Kursziel von 20 Franken belassen.Aufkommende Trends in der Vermögensverwaltung inklusive der Digitalisierung sollten sich positiv auf die Profitabilität auswirken, schrieb Analyst Alevizos Alevizakos in einer Branchenstudie zu Banken vom Freitag. Er rechne mit starken Erträgen, Wachstum des verwalteten Vermögens und Kosteneinsparungen. Die UBS sei seine bevorzuge Geschäftskundenbank, da der Ergebnismix der Schweizer Bank an stabile Quellen gekoppelt sei./ck/tav Datum der Analyse: 15.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.