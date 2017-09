HSBC belässt Sanofi auf 'Hold' - Ziel 81 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Sanofi S.A.":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Sanofi nach Studiendaten zum Mittel Dupilimab auf "Hold" mit einem Kursziel von 81 Euro belassen.Analystin Julie Mead sprach in einer Studie vom Dienstag von positiven Resultaten von Dupilimap bei Patienten mit unkontrolliertem, hartnäckigem Asthma. Die Zulassung des Mittels für Asthma sei jedoch bereits in ihren Umsatzschätzungen enthalten, weshalb sie keine Änderungen in ihrem Bewertungsmodell vornehme./ck/das Datum der Analyse: 12.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.