HSBC belässt Metro auf 'Hold' - Ziel 18,50 Euro

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Metro auf "Hold" mit einem Kursziel von 18,50 Euro belassen.An diesem Montag werde in den USA die Übernahme der US-Biosupermarktkette Whole Foods durch den Onlinehändler Amazon abgeschlossen und die Preise in den Läden von Whole Foods gesenkt, schrieb Analyst David McCarthy in einer Branchenstudie vom Montag. In Europa seien die Blicke in der der neuen Woche auf einige Unternehmensberichte und diverse Konjunkturdaten gerichtet./tih/ck Datum der Analyse: 28.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.