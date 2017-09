HSBC belässt Lufthansa auf 'Buy' - Ziel 25 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Lufthansa":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat Lufthansa auf "Buy" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen.Die europäische Airlinebranche konsolidiere, schrieb Analyst Andrew Lobbenberg in einer Studie vom Montag angesichts der Pleite von Air Berlin und Alitalia. Lufthansa dürfte einen Großteil der Air-Berlin-Flotte übernehmen, glaubt Lobbenberg. Das Schicksal der Alitalia lasse sich indes weniger gut vorhersagen. Allerdings könnte Lufthansa auch an der italienischen Fluggesellschaft interessiert sein, so der Experte mit Verweis auf Pressemeldungen. Start- und Landerechte auf dem Mailänder Flughafen Linate seien dabei besonders attraktiv./ajx/ag Datum der Analyse: 04.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.