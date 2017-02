HSBC belässt Deutsche Telekom auf 'Buy' - Ziel 19 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Telekom":

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat die Einstufung für Deutsche Telekom auf "Buy" mit einem Kursziel von 19 Euro belassen.Der deutsche Telekommunikationkonzern wolle derzeit die maximale Flexibilität bei seinen Aktivitäten in den USA bewahren, schrieb Analyst Dominik Klarmann in einer Studie vom Dienstag. Davon abgesehen deute es sich an, dass sich die aus eigener Kraft erzielten Zuflüsse freier Barmittel (FCF) in den Jahren bis 2019 beschleunigen dürften./tih/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.