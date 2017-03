NYSE-Aktienkurs HP-Aktie:

Kurzprofil HP Inc.:



HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) ist ein US-Technologie-Konzern. Hervorgegangen ist das Unternehmen aus einer Aufspaltung von Hewlett-Packard Corp. in die beiden separaten Einheiten HP Inc. und Hewlett Packard Enterprise.





(07.03.2017/ac/a/d)

San Francisco (www.aktiencheck.de) - HP-Aktienanalyse von Analyst Maynard Um von Wells Fargo Advisors:Im Rahmen einer Aktienanalyse äußert Maynard Um, Aktienanalyst bei Wells Fargo Advisors, in Bezug auf die Aktien von HP Inc. (ISIN: US40434L1052, WKN: A142VP, Ticker-Symbol: 7HP, NYSE-Symbol: HPQ) nunmehr die Erwartung einer überdurchschnittlichen Kursentwicklung.Die Analysten von Wells Fargo Advisors weisen darauf hin, dass sich das Kerngeschäft von HP Inc. stabilisiere. Hinzu komme das Wachstum in jüngeren Sparten, die an Bedeutung gewinnen würden.Analyst Maynard Um glaubt, dass das Wachstum im Zubehörgeschäft und das Margenpotenzial von weiten Teilen der Investorenschaft unterschätzt werde.In ihrer HP-Aktienanalyse stufen die Analysten von Wells Fargo Advisors den Titel von "market perform" auf "outperform" hoch und veranschlagen eine Fair Value-Spanne von 20 bis 22 USD.Stuttgart-Aktienkurs HP-Aktie:16,31 EUR -0,12% (07.03.2017, 14:48)Tradegate-Aktienkurs HP-Aktie:16,34 EUR -0,05% (07.03.2017, 13:16)