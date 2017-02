HELMA Eigenheimbau AG: Prognosen gesenkt, Kaufurteil bestätigt

Die Senkung der Prognosen für 2017 und 2018 durch die HELMA Eigenheimbau AG stelle laut den Analysten von GBC den Wachstumstrend des Unternehmens nicht in Frage. Vielmehr sei die Prognosesenkung eine Folge der starken Nachfrage, die sich verzögernd auf die Vergabe von Großprojekten auswirke. Vor diesem Hintergrund hat GBC sein positives Urteil zu der HELMA-Aktie bestätigt.

Den vorläufigen Zahlen zufolge habe die HELMA Eigenheimbau AG im Geschäftsjahr 2016 den Umsatz um 25,3 Prozent auf 263,8 Mio. Euro und das EBIT um 21,5 Prozent auf 21,6 Mio. Euro verbessert. Damit sei das Unternehmen nach Darstellung von GBC im Rahmen der Erwartungen geblieben.

Überrascht habe der HELMA-Vorstand hingegen mit einer Reduktion der Prognosen für 2017 und 2018. Der erwartete Konzernumsatz liege nunmehr für 2017 bei 290 - 300 Mio. Euro (bisherige Unternehmensprognose: 340 Mio. Euro) und für 2018 bei 325 - 340 Mio. Euro (bisherige Unternehmensprognose: 420 Mio. Euro). Für 2019 erwarte das Unternehmen Umsätze in Höhe von 370 - 400 Mio. Euro. Beim um den Abgang aktivierter Zinsen bereinigten Konzern-EBIT werde eine Bandbreite in Höhe von 7 - 10 Prozent in Aussicht gestellt (bisher: 8 - 11 Prozent).

Die überraschende Prognoseanpassung, die nach Ansicht von GBC mit einer längeren Durchlaufzeit bei den Großprojekten des Bauträgergeschäftes zusammenhänge, habe das das Researchhaus zum Anlass genommen, auch seine Prognosen nach unten hin anzupassen.

Insgesamt aber sehen die Analysten die Fortsetzung des auf den weiterhin intakten Vorgaben basierenden Wachstumskurses auch in den nächsten Geschäftsjahren als realistisch an. Dafür spreche auch das weiterhin günstige Umfeld (günstiges Finanzierungsniveau, gute Arbeitsmarktlage sowie fehlende Anlagealternativen als wichtige Treiber für Bauträger und Baudienstleister).

GBC habe sein DCF-Modell um die angepassten Prognosen aktualisiert und eine neues niedrigeres Kursziel in Höhe von 62,50 Euro je Aktie (bisher: 70,50 Euro) ermittelt. Ausgehend vom aktuellen Kursniveau biete dies weiteres Kurspotenzial, weswegen die Analysten ihr Rating „Kaufen“ bestätigen.

