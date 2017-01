Goldman startet Uniper mit 'Buy' - Ziel 16,60 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Uniper mit "Buy" und einem Kursziel von 16,60 Euro in die Bewertung aufgenommen.Er rechne damit, dass sich der Cashflow des Energiekonzerns bis 2020 verdoppelt haben werde und entsprechend auch die Dividende, schrieb Analyst Alberto Gandolfi in einer Studie vom Donnerstag. Sehr positiv beurteilt er auch die langfristigen Aussichten für den von Eon abgespaltenen Kraftwerksbetreiber. Darüber hinaus sieht er Uniper als einen möglichen Übernahmekandidaten./ck/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.