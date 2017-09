Goldman startet Kion mit 'Neutral' - Ziel 79 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Kion Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Kion mit "Neutral" und einem Kursziel von 79 Euro in die Bewertung aufgenommen.Die Aktie des Gabelstaplerherstellers habe seit Jahresbeginn eine starke Kursentwicklung hinter sich, schrieb Analyst Jack O'Brien in einer Studie vom Mittwoch. Das kurzfristige Wachstum des Unternehmens sei inzwischen eingepreist und der Konsens übersehe die zyklischen Risiken im Westeuropa-Geschäft für Flurförderzeuge 2018 bi 2019. Die Kion-Aktie legte im bisherigen Jahresverlauf 50 Prozent zu und hatte am Dienstag das Rekordhoch von 79,80 Euro erreicht./ck/zb Datum der Analyse: 13.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.