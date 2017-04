Goldman startet Axa mit 'Neutral' - Ziel 24 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "AXA":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Axa mit "Neutral" und einem Kursziel von 24 Euro in die Bewertung aufgenommen.Unter den europäischen Mehrspartenversicherern bevorzuge er Konzerne mit starker Kapitalausstattung, hoher Liquidität und Spielraum für die Aufnahme von Fremdkapital, schrieb Analyst Johnny Vo in einer Branchenstudie vom Dienstag. Das positive Überraschungspotenzial der Franzosen in puncto Kapitalrückzahlungen oder wertsteigernde Zukäufe halte sich indes in Grenzen./la/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.