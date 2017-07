Goldman setzt Glencore auf die 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Glencore auf die "Conviction Buy List" aufgenommen und das Kursziel von 350 auf 400 Pence angehoben.Die starken Barmittelzuflüsse brächten bei dem Bergbaukonzern die Chance auf höhere Renditen mit sich, schrieb Analyst Eugene King in einer Studie vom Freitag. Trotz der zuletzt gut gelaufenen Papiere glaube er weiter an eine überdurchschnittliche Kursentwicklung./tih/zb Datum der Analyse: 28.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.