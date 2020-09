Goldman setzt Boeing auf 'Conviction Buy List' - Ziel 225 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Boeing":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die mit "Buy" eingestufte Aktien von Boeing auf die "Conviction Buy List" gesetzt.Das Kursziel beließ Analyst Noah Poponak in einer am Montag vorliegenden Studie auf 225 US-Dollar. Auf der Liste besonders überzeugender Ideen ersetze die Aktie gemeinsam mit Raytheon die weiter mit "Buy" eingestuften Papiere von Lockheed Martin und L3Harris, schrieb der Experte. Er glaubt, dass es derzeit ein ausgesprochen guter Zeitpunkt ist, um in Aktien aus der Luftfahrtindustrie zu investieren./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 20.09.2020 / 20:45 / EDT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.