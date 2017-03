Goldman senkt Ziel für Zalando - 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Zalando":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Zalando von 55 auf 53 Euro gesenkt, die Aktien aber auf der "Conviction Buy List" belassen.Dies geht aus einer am Montag veröffentlichten Studie des Instituts hervor. Die Analysten senkten die Prognosen für den Gewinn je Aktie des Online-Händlers in diesem und dem kommenden Jahr./la/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.