Goldman senkt Ziel für Unibail-Rodamco auf 255 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Unibail-Rodamco":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unibail-Rodamco nach Zahlen von 257 auf 255 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Das erste Quartal zeige eine positive Entwicklung des Immobilienkonzerns, schrieb Analyst Jonathan Kownator in einer am Donnerstag veröffentlichten Studie./ag/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.