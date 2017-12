Goldman senkt Ziel für T-Mobile US auf 77 Dollar - Conv. Buy List

Weitere Suchergebnisse zu "T-Mobile US":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für T-Mobile US nach einem angekündigten Aktienrückkaufprogramm von 82 auf 77 US-Dollar gesenkt, aber die Aktie auf der "Conviction Buy List" belassen.Das Rückkaufvolumen von 1,5 Milliarden Dollar erscheine angesichts der Kapitalstärke des Mobilfunkunternehmens moderat und dürfte nur ein erster Schritt sein, schrieb Analyst Brett Feldman in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere vor allem die geringere Wahrscheinlichkeit einer Übernahme oder Fusion nach dem geplatzten Deal mit Sprint./edh/ag Datum der Analyse: 06.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.