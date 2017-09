Goldman senkt Ziel für Siemens auf 101 Euro - 'Sell'

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens von 102 auf 101 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen.Das neue Kursziel reflektiere die jüngsten Veränderungen an den Devisenmärkten und die aktuellen Geschäftsziele des Elektrotechnikkonzerns, schrieb Analystin Daniela Costa in einer Studie vom Montag./edh/la Datum der Analyse: 11.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.