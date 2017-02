Goldman senkt Ziel für Novo Nordisk auf 320 Kronen - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Novo-Nordisk":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Novo Nordisk von 330 auf 320 dänische Kronen gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Da die niedrigeren Umsätze mit NovoMix und Levemir nur teilweise durch seine höheren Schätzungen für Victoza/Tresiba kompensiert würden, habe er seine Gewinnschätzungen für den Insulinhersteller in den Jahren 2018 bis 2020 um rund 3 Prozent gesenkt, schrieb Analyst Keyur Parekh in einer Branchenstudie vom Dienstag./gl/tav Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.