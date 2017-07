Goldman senkt Ziel für Nestle auf 95 Franken - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Nestlé SA":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nestle nach Halbjahreszahlen von 96 auf 95 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst Mitch Collett sprach in einer Studie vom Freitag von einem schwachen Abschneiden des Lebensmittelkonzerns. Aus eigener Kraft hätten sowohl der Umsatz als auch die Marge enttäuscht. Bei der Aktie glaube er aber weiterhin an eine wertbringende Zukunft./tih/zb Datum der Analyse: 28.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.