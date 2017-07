Goldman senkt Ziel für Glencore auf 350 Pence - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Glencore":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Glencore von 360 auf 350 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Er bleibe leicht pessimistisch für die Bergbauunternehmen, schrieb Analyst Eugene King in einer Branchenstudie vom Mittwoch. Im zweiten Quartal seien die Rohstoffpreise angesichts der Konjunkturdaten aus China volatil gewesen. Dies dürfte kurzfristig auch so bleiben - entscheidend für deren weitere Entwicklung sei die chinesische Geldpolitik./gl/la Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.