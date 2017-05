Goldman senkt Ziel für FMC auf 100 Euro - 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius Medical Care":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Fresenius Medical Care (FMC) von 103 auf 100 Euro gesenkt, die Aktie aber auf der "Conviction Buy List" belassen.Wegen der Entwicklung im Bereich Care Coordination, also den vom Konzern angebotenen Dienstleistungen rund um die Dialyse, habe sie ihre Schätzungen für das operative Ergebnis (Ebitda) reduziert, begründete Analystin Veronika Dubajova ihre neues Kursziel in einer Studie vom Mittwoch. Das Papier sei aber günstig bewertet./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.