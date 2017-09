Goldman senkt Ziel für Enel auf 6,10 Euro - 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Enel":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Enel von 6,20 auf 6,10 Euro gesenkt, die Aktie aber auf der "Conviction Buy List" belassen.In einer Branchenstudie vom Donnerstag gab sich Analyst Alberto Gandolfi für spanische Versorger nun vorsichtiger. Als Grund führte er sinkende Erträge an. Der italienische Stromkonzern Enel ist mehrheitlich am spanischen Versorger Endesa beteiligt./ajx/zb Datum der Analyse: 14.09.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.