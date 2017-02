Goldman senkt Ziel für Credit Suisse auf 19,20 Franken - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Credit Suisse Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Credit Suisse von 19,70 auf 19,20 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Analyst Jernej Omahen begründete das neue Kursziel in einer Studie vom Mittwoch mit gesenkten Schätzungen für die Schweizer Großbank. Die Frage bleibe nun, ob das Schweizer Geschäft an die Börse gebracht werde. Diesen Schritt würde Omahen bevorzugen, da andere Alternativen zur Kapitalbeschaffung deutlich stärker verwässernd wirken dürften./tav/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.