Goldman senkt Ziel für Credit Suisse auf 17,70 Franken - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Credit Suisse von 18,43 auf 17,70 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Buy" belassen.Das niedrigere Kursziel für die Investmentbank reflektiere zum einen niedrigere Gewinnschätzungen, zum anderen den Vollzug der Bezugsrechteemission, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer Studie vom Mittwoch. Eine schlechtere Kapitalmarktlage, niedrige Zuflüsse in die verwalteten Anlagen und regulatorische Vorgaben seien die wesentlichen Risiken für die Aktie./bek Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.