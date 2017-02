Goldman senkt Ziel für BP auf 500 Pence - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BP von 515 auf 500 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Nach einem schwachen vierten Quartal des Ölkonzerns habe er seine Gewinnschätzungen je Aktie für die Jahre 2017 und 2018 nach unten angepasst, schrieb Analyst Henry Tarr in einer Studie vom Donnerstag. Er begründete dies mit der Aussicht auf steigende Investitionsaufwendungen sowie angenommenen Abschreibungen in der Erkundungs- und Förderungssparte./tih/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.