Goldman senkt Ziel für BHP Billiton auf 1400 Pence - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für BHP Billiton von 1550 auf 1400 Pence gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen.Die Bergbaukonzerne dürften ihre Mittelzuflüsse 2017 und 2018 prozentual zweistellig steigern und seien attraktiv bewertet, schrieb Analyst Eugene King in einer Studie vom Mittwoch. Allerdings habe sich die Stimmung gegenüber der Branche verschlechtert. King geht davon aus, dass einige Investoren aus BHP und Rio Tinto in Glencore umschichten werden, da Eisenerz-Förderer nun weniger gut gelitten seien./gl/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.