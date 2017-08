Goldman senkt Ziel für Ahold Delhaize auf 22,70 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Ahold Delhaize":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Ahold Delhaize nach Zahlen für das zweite Quartal von 23,30 auf 22,70 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen.Der operative Gewinn (Ebit) des niederländischen Supermarktkonzerns sei "in line" ausgefallen, schrieb Analyst Rob Joyce in einer Studie vom Donnerstag. Unter anderem wegen der jüngsten Währungsentwicklung reduzierte er seine Ergebnisschätzungen (EPS) für die Jahre 2017 bis 2019, sieht die Aktie aber als günstig bewertet an./gl/edh Datum der Analyse: 10.08.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.