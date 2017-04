Goldman senkt Südzucker auf 'Sell' und Ziel auf 18 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Südzucker":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Südzucker von "Neutral" auf "Sell" abgestuft und das Kursziel von 23 auf 18 Euro gesenkt.Das anstehende Ende der Zuckerquote in Europa dürfte die Preise auf dem Weltmarkt weiter unter Druck halten, schrieb Analyst John Ennis in einer Studie vom Dienstag. Er rechnet zwar damit, dass die Gewinnerwartungen für 2017 noch übererfüllt werden. Danach sieht er aber Korrekturpotenzial für die Markterwartungen./ag/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.