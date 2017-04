Goldman senkt JCDecaux auf 'Neutral' - Hebt Ziel auf 33,40 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Aktie des Außenwerbespezialsten JCDecaux von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 33,00 auf 33,40 Euro angehoben.Analystin Lisa Yang begründete dies in einer Studie vom Donnerstag mit der starken Kursentwicklung seit Jahresbeginn. Vor den französischen Präsidentschaftswahlen sehe das Chance-Risiko-Profil nicht mehr so günstig aus./ajx/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.