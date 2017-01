Goldman senkt ING auf 'Neutral' - Ziel hoch auf 16 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "ING Groep":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat ING von "Buy" auf "Neutral" abgestuft, das Kursziel aber von 14,50 auf 16,00 Euro angehoben.Die Aktie der niederländischen Bank habe sich seit seiner Kaufempfehlung vom Mai 2016 deutlich besser als der Sektorindex und der Gesamtmarkt entwickelt, begründete Analyst Pawel Dziedzic sein neues Votum in einer Studie vom Montag. Das höhere Kursziel rechtfertigte er mit seinen reduzierten Kapitalkostenprognosen und der Verlagerung des Bewertungshorizonts um ein Jahr in die Zukunft./edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.