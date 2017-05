Goldman nimmt Fresenius mit 'Neutral' wieder auf - Ziel 75 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Fresenius":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Fresenius SE mit "Neutral" und einem Kursziel von 75 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen.Analystin Veronika Dubajova hob in einer Studie vom Mittwoch ihre Gewinnschätzungen je Aktie bis 2021 um bis zu 6 Prozent an. Sie berücksichtigt darin unter anderem die jüngsten Währungsbewegungen und die Konsolidierung des dazu gekauften spanischen Krankenhausbetreibers QuironSalud. Der Bad Homburger Medizinkonzern dürfte den Umsatz und den Gewinn je Aktie in der Zeit von 2016 bis 2021 um durchschnittlich 10 beziehungsweise 12 Prozent pro Jahr steigern. Das Papier erscheine fair bewertet./ajx/zb Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.