Goldman nimmt Danone mit 'Sell' wieder auf - Ziel 63 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Danone":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat Danone mit "Sell" und einem Kursziel von 63 Euro wieder in die Bewertung aufgenommen.Die Aktie des Konsumgüterkonzerns sei zwar günstig zu haben, das Unternehmen stehe aber zugleich vor zahlreichen Herausforderungen, schrieb Analyst Mitch Collett in einer Studie vom Montag. Der Experte rechnet damit, dass das organische Umsatzwachstum von Danone weiterhin nicht werde Schritt halten können mit dem anderer Branchenwerte. Steigende Kosten könnten diese Problematik noch verschärfen./tih/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.