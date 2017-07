Goldman hebt Ziel für Wirecard auf 78 Euro - 'Conviction Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Wirecard":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Wirecard von 67 auf 78 Euro angehoben und die Einstufung auf "Conviction Buy List" belassen.Die Aktie des Zahlungsabwicklers bleibe eine strategische Anlage innerhalb der sich konsolidierenden Branche, schrieb Analyst Mohammed Moawalla in einer Studie vom Mittwoch. Er lobte die gute technologische Plattform, die starke Onlinepräsenz und das Engagement in Asien - dies alles sollte es Wirecard ermöglichen, bis 2021 den Umsatz aus eigener Kraft weiter jährlich um durchschnittlich rund 22 Prozent zu steigern./gl/ck Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.