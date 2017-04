Goldman hebt Ziel für Volvo B auf 120 Kronen - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Volvo":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volvo von 118 auf 120 schwedische Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen.Die Aufträge in der nordamerikanischen Lastwagenbranche im März deuteten auf eine starke Erholung hin und sollten positiv für die europäischen Lkw-Hersteller Volvo und Daimler gewertet werden, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer Branchenstudie vom Donnerstag./ajx/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.