Goldman hebt Ziel für VW auf 250 Euro - 'Conviction Buy List'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Volkswagen (VW) von 210 auf 250 Euro angehoben und die Vorzugsaktie auf der "Conviction Buy List" belassen.Der Markt unterschätze weiterhin die Ergebniskraft des Wolfsburger Autobauers, schrieb Analyst Stefan Burgstaller in einer am Freitag vorliegenden Studie. Seine Ergebnisschätzung (EPS) für 2019 liege 21 Prozent über der Konsenserwartung./ck/das Datum der Analyse: 07.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.