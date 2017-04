Goldman hebt Ziel für Unicredit - 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "UniCredit SpA":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unicredit von 19,00 auf 19,40 Euro angehoben und die Aktien auf der "Conviction Buy List" belassen.Nach der milliardenschweren Kapitalerhörung und der Auslagerung problembehafteter Kredite habe die italienische Bank ihre Bilanz wieder in Ordnung gebracht, schrieb Analyst Jean-Francois Neuez in einer Studie vom Mittwoch. Allerdings reflektiere der Aktienkurs wohl noch nicht die erfolgreiche Umstrukturierung./la/ajx Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.