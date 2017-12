Goldman hebt Ziel für Total auf 58 Euro - 'Conviction Buy List'

Weitere Suchergebnisse zu "Total":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Total SA von 56 auf 58 Euro angehoben und die Papiere auf der "Conviction Buy List" belassen.Für die großen europäischen Ölkonzerne breche das "Zeitalter der Barmittelzuflüsse" an, schrieb Analyst Michele della Vigna in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie. So dürfte der Free Cashflow 2018 das höchste Niveau seit mehr als zehn erreichen. Ab dem vierten Quartal diesen Jahres dürften sie damit ihre Ausgaben und Dividenden voll abdecken können und anschließend viel Überschusskapital erwirtschaften. Total zählt neben Shell und Eni zu den Favoriten des Experten./ag/mis Datum der Analyse: 14.12.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.