Goldman hebt Ziel für Telefonica auf 11 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Telefonica nach Zahlen von 10,50 auf 11 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen.Am spanischen Heimatmarkt sei bei dem Telekomkonzern eine Belebung zu verspüren, schrieb Analyst Joshua Mills in einer Studie vom Freitag. Er passte seine Schätzungen geringfügig nach oben an. Niedrigere Investitionen unterstützten außerdem einen besseren Zufluss an Barmitteln./tih/zb Datum der Analyse: 28.07.2017 Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.