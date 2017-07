Goldman hebt Ziel für Südzucker auf 17,70 Euro - 'Sell'

Weitere Suchergebnisse zu "Südzucker":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Südzucker vor Zahlen zum ersten Geschäftsquartal leicht von 17,60 auf 17,70 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen.Auch wenn Analyst John Ennis in einer Branchenstudie vom Montag das Kursziel leicht anpasste, glaubt er nicht an eine gute Zukunft für den Aktienkurs. Die zuletzt deutlich gefallenen Zuckerpreise dürfteb seiner Ansicht nach zur Folge haben, dass das mittelfristige Ziel für das operative Ergebnis (Ebit) im Zuckergeschäft verfehlt wird./tih/gl Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.