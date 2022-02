Goldman hebt Ziel für Stellantis auf 27 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Stellantis vor Zahlen von 26 auf 27 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Autobauer dürfte am 23. Februar über ein starkes zweites Geschäftshalbjahr berichten und mit dem bereinigten operativen Ergebnis positiv überraschen, schrieb Analyst George Galliers in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er hob seine diesbezüglichen Schätzungen an. Der Ausblick auf das laufende Geschäftsjahr dürfte konservativ ausfallen und die bisherige Entwicklung fortschreiben. Der Kapitalmarkttag am 1. März werde wohl mehr Einfluss auf den Aktienkurs haben./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 15.02.2022 / 15:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.