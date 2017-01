Goldman hebt Ziel für Societe Generale auf 46 Euro - 'Neutral'

Weitere Suchergebnisse zu "Société Générale":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Societe Generale von 38 auf 46 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen.Seit dem vierten Quartal 2016 hätten sich die regulatorischen und die juristischen Risiken für die europäischen Banken verringert, schrieb Analyst Jernej Omahen in einer Branchensudie vom Montag. Insofern sei die Aufwertung des Sektors seit der US-Wahl zumindest teilweise gerechtfertigt. Der Experte reduzierte seine Prognosen für die Kapitalkosten für die Branche und verlagerte den Bewertungshorizont um ein Jahr in die Zukunft./edh/zberlagerte den Bewertungshorizont um ein Jahr in die Zukunft./edh Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.