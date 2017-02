Goldman hebt Ziel für Siemens auf 104 Euro - 'Sell'

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Siemens nach Zahlen zum ersten Geschäftsquartal von 100 auf 104 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Sell" belassen.Ungeachtet verfehlter Auftragserwartungen habe der Technologiekonzern insgesamt besser abgeschnitten als von ihr erwartet, schrieb Analystin Daniela Costa am Mittwoch in einer ersten Reaktion auf das Zahlenwerk. Sie hob ihre Gewinnschätzungen an./ajx/tih Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 34 b WpHG für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.